Вторая партия гуманитарной помощи от фондов Alibaba и Джека Ма прибыла в Алматы

Алматы. 1 мая. КазТАГ – Вторая партия гуманитарной помощи от фондов Alibaba Group и китайского миллиардера Джека Ма прибыла в Алматы, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«1 мая в Алматы была доставлена вторая партия гуманитарной помощи от фондов Джека Ма и Alibaba Group в виде тест систем (50 016 штук) и аппаратов искусственной вентиляции легких (30 штук)», — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что гуманитарный груз был получен единым дистрибьютором – ТОО «СК-Фармация» для дальнейшего распределения среди медицинских учреждений.

Напомним, 10 апреля Джек Ма и его фонд уже передавали Казахстану гуманитарную помощь – тогда это были средства медицинской защиты объемом более 4,5 тонн (медицинские маски, защитные костюмы, медицинские перчатки, бесконтактные термометры).