Токаев: Уделяем первостепенное внимание партнерству с Россией, это принципиальный момент

Алматы. 1 мая. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан уделяет первостепенное внимание партнерству с Россией, отметив, что это принципиальный момент, сообщает телеканал «Мир-24».

«Многовекторность, сбалансированность, конструктивизм – вот основополагающие принципы нашей внешней политики. И такая внешняя политика, на мой взгляд, наилучшим образом соответствует геополитическому статусу нашей страны. Ее географическому расположению, в конце концов. Но в рамках этого внешнеполитического курса мы уделяем первостепенное внимание стратегическому партнерству и союзническим отношениям с Россией. Для нас это принципиальный момент», — сказал Токаев.

Он отметил, что Казахстан расположен на перекрестке исламской, конфуцианской и восточно-христианской цивилизаций.

«Кроме того, с Востоком и Западом нас связывают глубокие исторические, ментальные и экономические узы. Мы стремимся выполнять функции связующего звена между Западом и Востоком в политическом и цивилизационном измерениях. Как Вы знаете, Казахстан является активным участником ряда авторитетных евразийских структур, включая Шанхайскую организацию сотрудничества, ОБСЕ и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Каждые три года в Казахстане проводятся съезды лидеров мировых и традиционных религий. Мы резонно позиционируем себя как транзитный торговый мост между Европой и Азией. Казахстан всегда стремился стать важным звеном в рамках транспортно-коммуникационных проектов, соединяющих два континента. Сюда следует добавить культурную и историческую составляющую. Вспомним великое переселение народов с востока на запад или Великий шелковый путь – транспортную артерию и поныне не имеющую аналогов в истории. Все это, конечно, предопределило уникальный симбиоз восточной и западной культур в Казахстане», — пояснил Токаев.