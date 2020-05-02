Ашимбаев об отставке Назарбаевой: Спикер стала вызывать слишком много раздражения во власти

Алматы. 2 мая. КазТАГ – С чем связана отставка Дариги Назарбаевой с поста спикера, рассказал политолог Данияр Ашимбаев.

«На мой взгляд, отставка Дариги Назарбаевой с поста спикера связана с тремя причинами:

1. Необходимости в контроле за политикой Токаева уже нет, он показал себя сильным президентом и достойным преемником;

2. Спикер стала вызывать слишком много раздражения во власти и обществе;

3. Разговоры о том, что она будет следующим президентом были основаны скорее на ее собственных амбициях, потому что даже отец вряд ли видел ее в таком качестве. Иначе дал бы ей возможность получить больший управленческий опыт. А эти амбиции плохо влияли на тот баланс сил, что сложился в столице.

Теперь вопрос в том, кто будет новым спикером. Варианты — Есимов, Масимов, Мамин, Баталов, Кушербаев, Ахметов, Кошанов», — заявил Ашимбаев в субботу.

Напомним, 2 мая Токаев своим указом прекратил полномочия Назарбаевой на посту депутата сената. Позже глава государства поблагодарил экс- спикера верхней палаты парламента за проделанную работу.