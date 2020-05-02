Смещение Назарбаевой может означать ее нейтрализацию или паузу перед выборами

Алматы. 2 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Указ о смещении Дариги Назарбаевой с поста спикера сената может означать как ее нейтрализацию на политическом поле, так и паузу перед выборами в парламент, считает политолог, глава Группы оценки рисков Досым Сатпаев.

«Тут важно понять: перемещение Назарбаевой является ли мощным ударом по ее политическим перспективам с точки зрения нейтрализации, либо ей хотят предложить иную политическую позицию с расчетом на будущее парламентские выборы», — сказал Сатпаев, отвечая на вопросы корреспондента МИА КазТАГ в субботу.

В Казахстане, по его словам, пока не могут понять, что произошло.

Позиция спикера сената в рамках нашей конституции – важный государственный пост, как подчеркнул Сатпаев, спикер – это второй человек после президента и любые кадровые перемещение на этой позиции будут привлекать большое внимание, тем более, что Назарбаева относительно недавно заняла этот пост, после всем известного изменения в руководстве страны.

«Поэтому указ о прекращении полномочий, который подписал Касым-Жомарт Токаев – интересное событие, отражение внутриэлитной напряженности, которая наблюдается с прошлого года», — полагает эксперт.

Если вместо позиции спикера сената ничего существенного ей не предложит, то это является, возможно, как раз таки результатом того, что одного из влиятельных игроков в этой внутриэлитной борьбы, по мнению эксперта, пытаться нейтрализовать. Если же у Назарбаева появится позиция, связанная с будущими парламентскими выборами и расчетом на то, что она будет оставаться на политическом поле, то тогда это перестановка просто-напросто сохраняет нынешний статус-кво, но только меняет позицию Назарбаевой, убирая с поста спикера сената, но, давая, возможно, что-то другое, считает политолог.

Будет ли иметь какие-то предложения Назарбаева после смещения с поста и кто займет ее место спикера сената? От ответа на этот вопрос, по мнению эксперта, зависит, какая группа элиты сейчас пытается «перетянуть одеяло на себя».

«Если спикером сената окажется человек, не связанный напрямую с Токаевым, не входит в его круг и не является его подконтрольным, то поменяют просто «шило на мыло». Если же там появится человек из команды второго президента, то мы будем наблюдать очень серьезные изменения баланса сил в пользу Токаева», — уверен собеседник агентства.

Разговоры о перспективах Назарбаевой шли уже давно, напоминает эксперт.

«Почему указ подписан именно сейчас? Во-первых, потому что в Казахстане еще чрезвычайное положение (ЧП) сохраняется. Во-вторых, недавно Назарбаева обратилась в Конституционный совет по поводу участия сената в разработке законопроектов. Если связать эти все моменты, то в любом случае это – отражение внутриэлитной борьбы, которая шла с прошлого года», — пояснил политолог.

Здесь, по его мнению, нужно исходить из того, что в Казахстане сенат – «надстройка искусственная», которую первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев изначально создал для того, чтобы предохраняться от всяких оппозиционных настроений в нижней палате – мажилисе, «если они появятся, чтобы предохранить себя от внесения вопроса об импичменте президента».

«Удары по главе государства невозможны без согласия сената. Поэтому я не исключаю того, что в будущем будет подниматься вопрос о ненужности сената Казахстану, возможен же однопалатный парламент», — заключил Сатпаев.

Напомним, 2 мая Токаев своим указом прекратил полномочия Назарбаевой на посту депутата сената. Позже глава государства поблагодарил экс-спикера верхней палаты парламента за проделанную работу.