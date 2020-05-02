Алматы. 2 мая. КазТАГ – Людей эвакуируют в Туркестанской области из-за частичного обрушения дамбы в Узбекистане, сообщает Otyrar.

«На границе Махтааральского района «Центральный голодностепный Коллектор (ЦГК)» (пропускная способность 120 м3/сек) из-за притока 180 м3/сек. произошел розлив из коллектора, что создало угрозу подтопления сельского округа Жана Жол, населенного пункта Женис и сельского округа Енбекши населенного пункта Жана Турмыс Мактааральского района Туркестанской области», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, 1 мая в 05.10 из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища на территории Республики Узбекистан, произошел разлив водной массы и подтопило населенный пункт Кургантепа Сардобинского района, Сырдарьинской области Республики Узбекистан.

В момент прорыва дамбы решением руководства области параллельно был произведен сброс воды по каналу центральная ветка (КЦВ), чтобы уменьшить количество воды в данном водохранилище.

«Акиматом Мактааральского района создан оперативный штаб в СШ №16, расположенный в поселке Жантаксай, в котором акимом района 02.05.2020 года в 01.30 было принято решение об объявлении ЧС техногенного характера, в связи с чем было принято решение об эвакуации населения сельского округа Жана Жол, населенного пункта Женис и н/п Жана Турмыс, сельского округа Енбекши в котором расположено: населенный пункт Женис 288 домов и проживают 1922 человек, (из них 568 мужчин, 546 женщин, 808 детей и подростков); населенный пункт Жана Турмыс в котором расположено 47 домов, 321 человек, из них 169 мужчин, 152 женщин, 132 детей и подростков», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что подготовлено на 2200 человек эвакопункты в селе Мырзакент (школа гимназия Мырзакент на 400 человек, сш Абылайхана на 500 челочек, сш Им. А.Пушкина на 400 человек, сш им. С.Рахимова на 700 человек).

«Для эвакуации населения привлечены шесть автобусов (на 300 посадочных мест), четыре КАМАЗа — Вахтовки (на 120 посадочных мест), ДЧС Туркестанской области 6 ед. техники, 36 человек личного состава, 7 ед. техники, 70 человек личного состава отдела полиции района. Расстояние между населенными пунктами Женис и Жана Турмыс 1 км. До канала 6 км. Расстояние населенного пункта Женис до поселка Мырзакент (районный центр) 15 км. На инженерную защиту населенных пунктов привлечено одна единица экскаватора, три единицы погрузчика, одна единица манипулятора», — резюмируется в сообщении.