Нур-Султан. 2 мая. КазТАГ – Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана со 2 по 8 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В период с 2 по 8 мая 2020 года большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклона с районов Москвы. В связи с чем, ожидаются дожди с грозами, порывистым ветром, выпадением града: на юге – со шквалом; на востоке, юге и юго-востоке – местами сильные дожди», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

Как уточняется, в горных и предгорных районах Восточно- Казахстанской, Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областей ожидаются формирования склонового стока и подъемы уровней воды на реках.

«В середине периода с острова Новая Земля на Казахстан будет распространяться холодный антициклон. С его приходом ожидаются прекращение осадков, а также понижение температуры воздуха, в ночные часы – до минусовых. В конце периода, с выносом теплых воздушных масс с юга, ожидается повышение температурного фона. В большинстве областей Казахстана период весеннего половодья завершился. Лишь в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях период половодья продолжится до первой декады мая. Также на реках Акмолинской области пик весеннего половодья пройден. Прогнозируются дальнейшие колебания уровней рек Нура и Есиль за счет волн добегания с верховьев рек», — отмечают синоптики.