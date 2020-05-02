Нур-Султан. 2 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в пяти областях Казахстана на 4-5 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«4-5 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанская, Карагандинской областях ночью местами ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Понижение температуры воздуха ночью до -1-6», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«Ночью в Костанайской области местами на поверхности почвы заморозки до -2. 4-5 мая ожидается понижение температуры воздуха ночью до -1-6», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 85-90%.

«4 мая в Актюбинской области ночью ожидается понижение температуры воздуха до -1-6», — отмечают синоптики.

Эксперты оценили вероятность шторма в 85-90%.

«4 мая в Павлодарской области ночью местами ожидаются осадки (дождь, снег). Днем местами ожидаются гроза, шквал, возможен град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. Понижение температуры днем до +7+12. 5 мая понижение температуры ночью до -1-6», — отмечают синоптики.

Вероятность шторма — 85-90%.

«4 мая в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, шквал, возможен град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. 5 мая ночью местами ожидаются осадки (дождь, снег). Понижение температуры воздуха ночью до -1-6», — уточнили эксперты.