Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Маулен Ашимбаев избран спикером сената, передает корреспондент агентства.

«Маулен Ашимбаев избран председателем сената РК», — сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Берик Уали.

Ранее Ашимбаев был освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента, которую занимал с декабря 2019 года и назначен главой государства на пост сенатора. До этого с июля 2019 года Ашимбаев был помощником президента, ранее с февраля 2018 года по июнь 2019 года занимал пост первого заместителя партии Nur Otan, а еще раньше – с января 2011 года по февраль 2018 года был депутатом мажилиса.

Напомним, 4 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом прекратил полномочия Назарбаевой на посту депутата сената. Позже глава государства поблагодарил экс- спикера верхней палаты парламента за проделанную работу.