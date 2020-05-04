Алматы. 4 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) не сможет выплатить средства вкладчиков при обрушении банка из первой пятерки, утверждают аналитики Radius Advisory Lab.

«Активы крупнейшего банка (АО «Народный банк Казахстана» – КазТАГ) составляют 33,6% от совокупных активов банковского сектора. В то время, как у остальных банков доля не превышает 8,3%. На долю пяти крупнейших банков страны приходится 62,6% всех активов. Реализация негативного сценария, при котором один или несколько банков первой пятерки не смогут отвечать по обязательствам, может привести к системным рискам. В таком случае (Казахстанский – КазТАГ) фонд гарантирования депозитов не сможет обеспечить выплату средств вкладчикам без резкого роста инфляции и обесценения национальной валюты», — говорится в обзоре банковского сектора РК консалтинговой компании Radius Advisory Lab, распространенном в понедельник.

Между тем, отметили специалисты, в краткосрочной перспективе банковский сектор остается относительно устойчивым, даже учитывая влияние COVID-19 на экономику страны.

«У ряда банков ожидается ухудшение качества активов, однако банки с низким уровнем риска до конца III квартала смогут восстановиться к показателям, которые были до периода пандемии», — отмечается в обзоре.

Напомним, в пятерку крупнейших банков входят Народный банк Казахстана – 33,6%, Сбербанк – 8,3%, ForteBank – 7,3%, Kaspi Bank – 7,8%, Банк ЦентрКредит – 5,6%. Остальные банки имеют долю в 37,4%.