ЦИК прекратил полномочия сенатора Назарбаевой

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Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РК прекратила полномочия сенатора Дариги Назарбаевой, сообщает пресс-служба ЦИК.

«4 мая 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление «О прекращении полномочий депутата сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д.Н.», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что полномочия Назарбаевой прекращены «в соответствии с пунктом 5 статьи 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 5 и 9 статьи 24 Конституционного закона «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» на основании указа президента РК от 2 мая 2020 года №315 «О Назарбаевой Д.Н.».

Ранее Токаев своим указом прекратил полномочия Назарбаевой на посту депутата сената. Позже теперь уже экс-глава государства поблагодарил экс-спикера верхней палаты парламента за проделанную работу.

Назарбаева возглавляла сенат с марта 2019 года (депутат сената с сентября 2016 года), до этого сентября 2015 года по сентябрь 2016 года была вице-премьером, еще раньше – с апреля 2014 года по сентябрь 2015 года занимала пост вице-спикера мажилиса (депутат мажилиса с января 2012 года). С 2007 по 2012 годы Назарбаева возглавляла Фонд Первого президента, с сентября 2004 года по июнь 2007 года была депутатом мажилиса от партии «Асар», а до этого с 1994 года сначала была вице-президентом, а затем и возглавляла совет директоров «ЗАО «Агентство «Хабар». Трудовой стаж начала в 1992 году с поста вице-президента детского благотворительного фонда «Бобек».

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Приходится дочерью первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

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