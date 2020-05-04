Более 17 тыс. человек планируется призвать в рамках весеннего призыва в Казахстане

Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более 17 тыс. человек планируется призвать в рамках весеннего призыва, сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба (ГШ) Вооруженных сил (ВС) РК Сакен Жусупов.

«Чтобы закончить весенний призыв в Вооруженные силы, планируется призвать более 17 тыс. человек», — сказал Жусупов на брифинге в понедельник.

Ранее сообщалось, президент РК Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указ об увольнении в запас и призыве на воинскую службу.