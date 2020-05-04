Генштаб: В Казахстане призыв в армию возобновится после снятия ЧП и продлится до 31 августа

Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. В Казахстане призыв в армию возобновится после снятия режима чрезвычайного положения (ЧП) и продлится до 31 августа, сообщил начальник департамента организационно-мобилизационной работы (генерального штаба) ГШ Вооруженных сил (ВС) РК Сакен Жусупов.

«Призыв граждан на (срочную воинскую – КазТАГ) службу возобновится после снятия режима чрезвычайного положения и продлится до 31 августа. В свою очередь увольнение военнослужащих, призванных весной 2019 года, будет произведено до 30 июня 2020 года в случае снятия режима чрезвычайного положения. При этом призыв и увольнение будут организованы и проведены в соответствии с действующим законодательством. Введение каких-либо изменений не предполагается», — сказал Жусупов на брифинге в понедельник.

Ранее сообщалось, президент РК Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указ об увольнении в запас и призыве на воинскую службу.