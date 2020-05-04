Создана правкомиссия по ликвидации последствий подтопления в Туркестанской области

Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ — Создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Мактааральского района Туркестанской области. В состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Романа Скляра вошли руководители центральных и местных исполнительных органов власти. Перед комиссией поставлены задачи по оценке ущерба и ликвидации последствий подтоплений, восстановлению инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры и жилья, а также оказанию социальной поддержки пострадавшему населению», — говорится в сообщении в понедельник.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища произошел розлив воды и подтопление населенного пункта в Сырдарьинской области Узбекистана. Позднее сообщалось, что более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел. Также сообщалось, что власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба от наводнения.