Нур-Султан. 4 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Тестировать на коронавирус в Казахстане может любая частная лаборатория, заявила главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.

«Мы наблюдаем высокую стоимость теста на коронавирусную инфекцию, но минздрав не регулирует цену, ее регулирует рынок. Но сейчас нет преград для любой частной лаборатории проводить исследования», — сказала Есмагамбетова в ходе онлайн-конференции в понедельник, отвечая на вопрос, работает ли минздрав над удешевлением теста на COVID-19.

По ее словам, тем, кто хочет работать на рынке исследований на коронавирус, нужно получить разрешение на работу с возбудителями третьей группы патогенности, для чего обратиться в региональные департаменты контроля качества безопасности товаров и услуг.

«Его специалисты оценят соответствие лаборатории необходимым требованиям и при получении разрешения каждая, по сути, лаборатория может проводить исследования», — добавила главный санврач.

В то же время она подчеркнула, что минздрав со своей стороны увеличивает количество тестируемых бесплатно.

«Если смотреть ретроспективно, в начале бесплатному тестированию у нас подлежали вообще только больные и контактные, сейчас же это 16 групп риска, среди которых – лица с признаками ОРВИ и пневмонии, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, сотрудники организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность городов, сотрудники силовых структур, медработники и другие. Все категории перечислены в моем постановлении», — уточнила Есмагамбетова.

Также она подчеркнула, что тесты, поступающие в Казахстан в виде гуманитарной помощи, как раз и используются для диагностики лиц, входящих в группы риска.

«В дальнейшем, при изменении тактики тестирования, мы увеличим число лиц, подлежащих бесплатному тестированию. Если в марте мы тестировали в сутки от 1 тыс .до 2 тыс. человек, то сейчас это- до 16 тыс., задача – довести до 25 тыс. тестов в сутки», — заверила главный санврач.