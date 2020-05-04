Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу

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Буддийский монастырь Аблай-хит Буддийский монастырь Аблай-хит
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Алматы. 4 мая. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне в пятницу составила $1686,25.

Относительно утреннего фиксинга в пятницу стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 13,2.

Стоимость унции золота в евро составила 1536,68 (+13,54), а в британских фунтах – 1347,15 (+15,07).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.

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