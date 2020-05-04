Вакцину от коронавируса создадут в США до конца года, считает Трамп

Алматы. 4 мая. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп считает, что специалисты в Соединенных Штатах, вероятнее всего, создадут вакцину от нового коронавируса до конца текущего года, передает ТАСС.

«Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса к концу года. (…) Мы активно работаем над этим», — заявил Трамп в эфире телеканала Fox News в воскресенье.

Американский президент будет чрезвычайно признателен любому государству, если в нем смогут создать вакцину от нового коронавируса раньше, чем в других странах.

«Мне все равно. Я просто хочу, чтобы была вакцина, которая помогает. Если это сделает другая страна, я сниму перед ними шляпу», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, как он отнесется к тому, что какое-либо другое государство сможет создать вакцину от коронавируса раньше США, при этом констатировал, что такой подход является для него несвойственным.

Глава Белого дома отметил, что США сотрудничают в этом направлении с Великобританией и Австралией.

«Нам нужна вакцина. Кто бы ни создал ее, я буду их самым большим поклонником. Наша страна нуждается в вакцине», — подчеркнул он.

Как сообщается, в субботу директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская администрация рассчитывает разработать вакцину от коронавируса к январю 2021 года. Фаучи подчеркнул, что американские власти не могут гарантировать это.