Инфляция в Казахстане за январь-апрель составила 3,2%

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Инфляция в Казахстане за январь-апрель 2020 года составила 3,2%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики.

«С начала текущего года повышение цен отмечено на овощи на 24,9%, сахар-песок – на 13,6%, фрукты – на 12,5%, крупы – на 8,4%, масло сливочное – на 6,1%, баранину – на 5,4%, макаронные изделия, конину, говядину – по 4,9%, изделия из мяса – на 4,8%, муку – на 4,2%, рыбу мороженую – на 4,1%,сыр сычужный – на 3,7%, молоко пастеризованное – на 3,2%, свинину – на 2,9%, творог, колбасные изделия – по 2,8%, кисломолочные продукты – на 2,7%, булочныеи мучные изделия – на 2,3%, чай – на 1,9%, хлеб – на 1,7%. Табачные изделия подорожали на 4,7%, минеральная и питьевая вода – на 3,4%, прохладительные напитки – на 2,3%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.

Снижение цен зафиксировано на рис на 2,5%, пшено – на 1,3%.

За апрель, по сравнению с декабрем 2019 года, цены на продовольственные товары увеличились на 5,5%, непродовольственные – на 1,7%, платные услуги – на 1,5%, отмечается в документе.