Госорганы будут пресекать незаконную деятельность, касающуюся рынка валюты – Токаев

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Государственные органы будут пресекать незаконную деятельность, касающуюся рынка валюты, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Понятно, что стоимость тенге относительно доллара будет корректироваться с учетом объема спроса и предложения на рынке валюты. Поэтому компетентные органы будут пресекать незаконную деятельность, касающуюся рынка валюты. В будущем Национальный банк продолжит придерживаться принципа свободного курса тенге и продолжит совместную работу с правительством», — сообщил Токаев, отвечая на вопрос государственного издания во вторник.

Он напомнил, что поручил ранее квазигосударственному сектору продать часть валютной выручки на внутреннем рынке.

«Вместе с тем, ими (квазигоссектором – КазТАГ) осуществляется возврат в финансовую систему страны депозитов в иностранной валюте. Эти средства направили на реальные проекты. Эти и другие меры приняты для недопущения дефицита доллара США. Разумеется, в условиях рыночной экономики решение этого вопроса является нелегкой задачей. Вместе с тем, не секрет, что львиная доля иностранной валюты поступает в страну за счет продажи сырья. Рано или поздно, стоимость тенге стабилизируется. Но на это не может не оказывать влияние внешних факторов», — добавил Токаев.