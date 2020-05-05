Госорганы будут пресекать незаконную деятельность, касающуюся рынка валюты – Токаев

Новости 143 0
Олжас Сулейменов: На что уповаю Олжас Сулейменов: На что уповаю
12925

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Государственные органы будут пресекать незаконную деятельность, касающуюся рынка валюты, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Понятно, что стоимость тенге относительно доллара будет корректироваться с учетом объема спроса и предложения на рынке валюты. Поэтому компетентные органы будут пресекать незаконную деятельность, касающуюся рынка валюты. В будущем Национальный банк продолжит придерживаться принципа свободного курса тенге и продолжит совместную работу с правительством», — сообщил Токаев, отвечая на вопрос государственного издания во вторник.

Он напомнил, что поручил ранее квазигосударственному сектору продать часть валютной выручки на внутреннем рынке.

«Вместе с тем, ими (квазигоссектором – КазТАГ) осуществляется возврат в финансовую систему страны депозитов в иностранной валюте. Эти средства направили на реальные проекты. Эти и другие меры приняты для недопущения дефицита доллара США. Разумеется, в условиях рыночной экономики решение этого вопроса является нелегкой задачей. Вместе с тем, не секрет, что львиная доля иностранной валюты поступает в страну за счет продажи сырья. Рано или поздно, стоимость тенге стабилизируется. Но на это не может не оказывать влияние внешних факторов», — добавил Токаев.

Похожие материалы:

  1. Пик заболеваемости коронавирусом в Казахстане не пройден – Токаев
  2. Правительство выплатит 42500 тенге и за второй месяц – Токаев
  3. Места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения – Токаев
  4. Незаконную реализацию более 5 тыс. литров дизтоплива пресекли в Нур-Султане
  5. Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи

Новости партнеров

Загрузка...