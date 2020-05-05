Туркестан. 5 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев попросил денег на подтопленные села, но сумму не обозначил.

«Мы сейчас будем пересматривать «Дорожную карту занятости» по Мактааральскому району. Я хочу, чтобы вы поддержали наши предложения, и, если есть еще возможность, насчет Мактааральского района, я хочу, чтобы были выделены средства», — сказал Шукеев на заседании правительства во вторник.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел. Также сообщалось, что власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба от наводнения.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области. Позднее в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК собщили, что временные дамбы и три коллектора установили вокруг сел Туркестанской области.