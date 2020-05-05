Чехия встретила коронавиурс цивилизованно 05.05.2020 11:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 49 0 Художник Александр Микерин о ситуации с COVID-19 в Чехии Похожие материалы: Вспышка коронавируса не повлияет на рейтинги госкомпаний Казахстана – Fitch 560 достигло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане 15-ый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Казахстане Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 568 «Месяц с коронавирусом. Число заразившихся перевалило за тысячу». «Ослабление карантина в Нур-Султане и Алматы будет происходить по разному». «Разгребать последствия от этого кризиса придется 2-5 лет». «Как заражаются медработники Казахстана»