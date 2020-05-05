Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев взял под личный контроль ситуацию с массовым заражением медиков коронавирусом, сообщает государственное издание.

«К сожалению, с момента начала борьбы с пандемией были выявлены и слабые стороны медицинской системы. Несмотря на меры предосторожности, многие медицинские работники заразились вирусом. В ситуации, когда и так не хватает врачей, мы столкнулись с такой трудностью. Эта ситуация под моим личным контролем. Даны соответствующие поручения», — сказал Токаев в интервью во вторник.

Он отметил, что медики, участвующие в борьбе с пандемией, получают положенные надбавки.

«Сейчас вопрос повышения статуса медицинских работников стал одним из важнейших. Нужно расширить сферу социальных гарантий в отношении врачей, усовершенствовать систему стимулирования. Пандемия показала, что особенно важно поддерживать представителей сферы здравоохранения. Мы уделяем этому внимание с момента обретения независимости. Но и работы, которую только предстоит проделать, еще немало», — отметил президент.

По словам главы государства, пандемия коронавируса показала важность развития медицинской науки.

«Сейчас весь мир уделяет этой сфере особое внимание, усиливает меры по борьбе с инфекционными заболеваниями. Это закономерное явление. В будущем в стране особое внимание будет уделено медико-биологическим исследованиям. Потому что вместе с храброй армией основой государства является и медицина. Повышение актуальности этого вопроса в дальнейшем безусловна», — подчеркнул Токаев.