845 домов были подтоплены на территории Туркестанской области

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. 845 домов были подтоплены на территории Мактаральского района Туркестанской области, сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

«По предварительным расчетам, 845 домов, три школы, пять детсадов, четыре медицинских объекта и один пункт культуры были подтоплены в населенных пунктах Женис, Жана Турмыс, Фирдоуси, Оргебас и Достык, также подтоплена автодорога протяженностью 54,7 км и 7639 га посевных площадей», — сказал Шукеев на заседании правительства во вторник.

Также он сообщил, что в рамках объявленной в Мактааральском районе области ЧС из 14 населенных пунктов было эвакуировано 31 606 жителей.

«Пять населенных пунктов, как я сказал, подтоплено, в семи – сохраняется угроза подтопления, в двух – Мырзакент и Акжол – опасности подтопления нет, поэтому жители вернулись в свои дома», — добавил Шукеев.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактаральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактаральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел. Также сообщалось, что власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба от наводнения.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области. Позднее в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК собщили, что временные дамбы и три коллектора установили вокруг сел Туркестанской области.