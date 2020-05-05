В Казахстане частные стоматологии могут потребовать тест на COVID-19 при плановой помощи

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В Казахстане частные стоматологии могут потребовать тест на коронавирус при плановой помощи, сообщил заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Марат Шоранов.

«Это большой риск, так как в стоматологии есть прямой контакт со слизистой оболочкой. Если это частная стоматология и плановая медицинская помощь, возможно, будут требовать (теста на коронавирус – КазТАГ). Если это плановая медицинская помощь, которую можно отложить до снятия всех карантинных мер, то не вижу большой проблемы», — сказал Шоранов во вторник в ходе прямого эфира рубрики «Минздрав сообщает», отвечая на вопрос почему частные стоматологические клиники требуют тесты на коронавирус и можно ли их пройти бесплатно.

Что касается экстренной неотложной стоматологической помощи, продолжил он, то в целом она оказывается с соблюдением всех санитарных норм.

«В первую очередь детям, беременным и пенсионерам», — добавил Шоранов.