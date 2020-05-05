К ветеранам труда сегодня относятся более 100 тыс. казахстанцев – минтруда

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. К ветеранам труда сегодня относятся более 100 тыс. казахстанцев, сообщил вице-министр труда и социальной̆ защиты населения РК Ерлан Аукенов.

«Кто относится к ветеранам труда – это один из важных вопросов, который ставился при разработке закона РК «О ветеранах». В первую очередь речь идет о ветеранах труда военного времени. В количественном измерении речь идет о более чем 100 тыс. человек, которые сегодня проживают в Казахстане», — сказал Аукенов на брифинге во вторник.

Кроме того, он отметил, что в список ветеранов труда включены лица, удостоенные звания «Қазақстанның Еңбек Ері», «Герой Социалистического Труда» – их более 100 по Казахстану.

«Также поднимался вопрос о включении в список ветеранов труда лиц, награжденных ведомственными наградами по аналогии с нормами, действующими в России и Беларуси. Аналогичные нормы уже предусмотрены в Казахстане, они утверждены постановлением правительства РК и закреплены в рамках «О награждении медалями «Еңбек ардагері» – ими награждаются пенсионеры без привязки к конкретной отрасли, имеющие стаж работы более 40 лет, в том числе – не менее 10 лет в одной отрасли, а также достигшие наивысших результатов в трудовой отрасли», — добавил вице-министр.