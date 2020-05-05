В отношении объектов МСБ применяется упрощенный метод проверок в Алматы

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Алматы. 5 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В отношении объектов малого и среднего бизнеса применяется упрощенный метод проверок в Алматы, сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Сегодня мы проводим работу по выдаче актов готовности. Если говорить об оценке готовности объектов первого этапа, то мы проверили 658 объектов с выдачей актов готовности на 406 объектов. Также мы проверили 736 объектов второго этапа с выдачей актов готовности на 603 объекта. Так как на третьем этапе большинство объектов относится к малому и среднему бизнесу, то применяем упрощенный метод – уведомления. Работа начата, итоги будут подведены к концу недели», — сказал Бекшин на брифинге во вторник.

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