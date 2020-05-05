Ляззат Рамазанова назначена председателем комиссии по делам женщин при президенте РК

Нур-Султан. 5 мая. КазТАГ – Ляззат Рамазанова назначена председателем комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Казахстана, сообщает Акорда.

«Внести в указ президента Республики Казахстан от 1 февраля 2006 года № 56 «О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2006 г., № 5, ст. 39) следующие изменения: в составе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным указом: перед строкой «Сулеймен Ляззат Жанылыскызы – депутат сената парламента Республики Казахстан, заместитель председателя (по согласованию)» дополнить строкой следующего содержания: «Рамазанова Лаззат Керимкуловна – член президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (по согласованию), председатель»; строку «Рамазанова Лаззат Керимкуловна – заместитель председателя Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (по согласованию)» исключить; вывести из состава названной комиссии Абдыкаликову Г.Н.», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, настоящий указ вступает в силу со дня подписания.