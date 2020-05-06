Более Т103 млрд выделено на доркарту занятости в Алматы

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Алматы. 6 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более Т103 млрд выделено на «Дорожную карту занятости» в Алматы, сообщил заместитель руководителя управления социального благосостояния города Данияр Алкебайулы.

«Правительством утверждена «Дорожная карта занятости». В Алматы планируется осуществление 214 инфраструктурных проектов на сумму более Т103 млрд. Их распределят по капитальному, среднему и текущему ремонту социально-культурных объектов, жилищно-коммунального хозяйства, инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройству населенных пунктов», — сказал Алкебайулы на брифинге в среду.

Также он рассказал о количестве рабочих мест, которые будут созданы в рамках программы.

«В рамках реализации этих проектов предусматривается создание более 20 тыс. рабочих мест, из которых 50% будут трудоустроены через центры занятости», — отметил Алкебайулы.

 

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