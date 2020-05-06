Рабочие профессии являются наиболее востребованными в Алматы – центр занятости

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Алматы. 6 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Рабочие профессии являются наиболее востребованными в Алматы, сообщила директор центра занятости населения города Диляра Иманкулова.

«Анализ поступающих вакансий показывает, что на сегодня наиболее востребованными являются рабочие профессии, такие как электрики, водители, сварщики, формовщики железобетонных конструкций, медработники, работники сферы услуг», — сказала Иманкулова на брифинге в среду.

По ее словам, Алматы, также как и Нур-Султан, лидирует по количеству вакансий.

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