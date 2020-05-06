Список не имеющих право привлекать деньги дольщиков стройфирм представили в Алматы

Алматы. 6 мая. КазТАГ – Список не имеющих право привлекать деньги дольщиков строительных фирм представили в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

У нижеперечисленных строительных компаний отсутствуют разрешения на привлечение денег дольщиков:

ТОО «Жангир Тау»

ТОО «Ак Жайык LTD»

ТОО «Век-Курылыс»

ТОО «Лукум»

ТОО «Шевченко-145»

ТОО «Райн»

ТОО «Диал- Строй»

ТОО «Прогресс ЛТД

ТОО «ПКС»

ТОО «Teksan Reform Construction»

ТОО «DK65»

ТОО «Dos Invest Company»

ТОО «Nest Strоy»

ТОО «AK Construction Company»

ТОО «Central Asian Holding»

ТОО «Тастай Девелопмент»

ТОО «УК Bayterek»

ТОО «Атрикс-Строй инвест»

ТОО «Жилой Комплекс «ЖЕР-АНА»

ТОО «Билдинг Сервис»

ТОО «Deluxe Constraction»

ТОО «Nest Stroy»

ТОО «BBN Group»

ТОО «Нурлы-Тау Building»

ТОО «Акку Девелопмент»

ТОО «Шижага ЛТД»

ТОО «Инженерно-строительная компания «Югсантехсервис»

ТОО «ЖВК»

ТОО «АЛШЫН»

ТОО «Кумпулан Казахстан»

ТОО «Berkut Development»

ТОО «КazCARier»

ТОО «Риголит»

ТОО «Best Craft»

ТОО «Ана Жер Курылыс»

ТОО «Есентай Строй»

ТОО «Арт Медиа»

ТОО «Тимус-constraction»

ТОО «Юр Ай Ком»

ТОО «VIVAT Building»

ТОО «TALAS Capital»

ТОО «Delux Constraction»

ТОО «Нұр City Investment»

ТОО «Градострой Инвест»

«С 2018 года выявлены 14 компаний, незаконно привлекающие денежные средства долевых участников путем заключения предварительных договоров купли-продажи, а также размещения рекламы проектов строительства жилищных комплексов. Только с начала 2020 года возбуждены пять административных производств по части 1 статьи 320 КоАП РК за нарушение требований законодательного акта РК о долевом участии в жилищном строительстве. В целях недопущения ситуации с обманутыми дольщиками, акимат Алматы напоминает о необходимости проверять наличие у застройщика разрешения на привлечение денег дольщиков либо заключенного договора о предоставлении гарантии фонда гарантирования», — говорится в сообщении в среду.