Т5,9 трлн направит правительство РК на реализацию антикризисных мер

Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – В Казахстане правительство направит Т5,9 трлн на поддержание занятости и стабильности, заявляет пресс-служба министерства финансов.

«Правительством для реализации антикризисных мер, направленных на поддержание занятости и социально-экономической стабильности в стране, будет направлено Т5,9 трлн. Данные средства будут обеспечены за счет республиканского бюджета – Т3,4 трлн и внебюджетных средств – Т2,5 трлн. Расходы направлены на увеличение занятости, ежемесячные выплаты по потере доходов, социальные выплаты, жилищное строительство, компенсацию потерь налоговых доходов бюджета», – говорится в официальной информации минфина, распространенной в среду

Согласно информации, на финансирование Дорожной карты занятости предусмотрен Т1 трлн: за счет средств республиканского бюджета – Т300 млрд, внебюджетных средств – Т700 млрд, за счет которых в регионах реализуют инфраструктурные проекты и создадут 255 тыс. рабочих мест.

Для льготного кредитования оборотного капитала субъектов бизнеса под 8% и расширения кредитования инвестпроектов под 6% годовых по программе «Экономика простых вещей» предусмотрен Т1 трлн внебюджетных средств, указывается в информации.

На выплату Т42,5 тыс. в течение двух месяцев более 4,5 млн человек предусмотрено порядка Т370 млрд из госфонда соцстрахования.

Для доведения строительства жилья до 15 млн кв. м дополнительно будет направлено Т390 млрд внебюджетных средств.

На компенсацию потерь налоговых доходов республиканского бюджета и соответственно для исполнения всех социальных обязательств государства, согласно информации, выделено Т1,7 трлн, на компенсацию потерь местных бюджетов из-за освобождения от уплаты налогов и сборов по фонду оплаты труда для субъектов МСБ и крупного бизнеса в пострадавших секторах экономики — Т237 млрд.

На дополнительную индексацию до 10% пенсий, пособий, адресной социальной помощи, повышение стипендий и возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг предусмотрено Т313 млрд.

На расширение госпрограмм предусмотрено Т240 млрд: на субсидирование агропромышленного комплекса и развитие рынка труда в рамках госпрограммы «Енбек» — по Т50 млрд, субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам по «Дорожной карте бизнеса — 2025» — Т84,5 млрд, развитие социальной и инженерной инфраструктуры в селах по проекту «Ауыл – Ел бесігі» — Т55 млрд.

На проведение противоэпидемиологических мероприятий предусмотрено Т125 млрд, в том числе, на доплаты медицинским и другим работникам, обеспечение продуктово-бытовыми наборами уязвимых слоев населения.

Дополнительные расходы направлены в связи с ростом обменного курса, расходы на завершение проблемных объектов долевого строительства в Нур-Султане и другие задачи – Т575 млрд из бюджета, отмечается в документе.