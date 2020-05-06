Восстановить в первую очередь жилые дома обещают власти РК в затопленных селах Мактаарала

Алматы. 6 мая. КазТАГ – Восстановить в первую очередь жилые дома обещают власти Казахстана в затопленных селах Мактаарала, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Комиссия будет проводить работы по оперативному расчету нанесенного ущерба. В первую очередь будут восстановлены жилые дома. Кроме того, будут восстановлены инженерная, транспортная и социальная инфраструктура», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, члены комиссии также встретились с представителями Узбекистана, которые привезли спецтехнику. Для очистки подтопленных сел из соседнего государства было привлечено около 50 единиц техники.