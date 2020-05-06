Возглавлявший НОК Сакен Мусайбеков вновь стал вице-министром культуры и спорта

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Нур-Султан. 6 мая. КазТАГ – Сменился вице-министр культуры и спорта Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Мусайбеков Сакен Жунусбекович назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК», — говорится в сообщении в среду.

Другим постановлением кабмин освободил Елдоса Рамазанова от должности вице-министра культуры и спорта по поданному заявлению.

Мусайбеков с февраля 2019 года по настоящее время был генеральным секретарем Национального Олимпийского комитета Казахстана, а до этого уже занимал пост замглавы МКС – с 2015 по 2019 годы, еще раньше – с 2012 по 2015 годы он был генеральным директором Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта.

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