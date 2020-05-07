Кто получит вторую выплату 42500 тенге

Нур-Султан. 7 мая. КазТАГ — Кто получит вторую выплату Т42,5 тыс., рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

«На вторую выплату из государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период действия режима чрезвычайного положения (ЧП), могут претендовать граждане, подавшие заявления на ее назначение до 16 апреля», — говорится в сообщении в четверг.

В ведомстве напомнили, что режим ЧП введен с 16 марта.

«Первый месяц для расчета выплаты берется за период с 16 марта по 15 апреля, второй месяц – из расчета действующего режима ЧП – с 16 апреля до 11 мая. В соответствии с вышеизложенным, граждане, подавшие (независимо, когда было сделано назначение соцвыплаты) заявления до 16 апреля, при соответствии условиям, прописанным в правилах назначения выплаты из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП, могут претендовать на выплату «42500 тенге» за второй месяц», — резюмируется в сообщении.