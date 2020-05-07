Избран новый глава Федерации профсоюзов РК

Нур-Султан. 7 мая. КазТАГ — Избран новый глава Федерации профсоюзов (ФП) РК, передает корреспондент агентства.

«(6 мая – КазТАГ) состоялось заседание генерального совета Федерации профсоюзов РК, в ходе которого был избран новый председатель Федерации профсоюзов. На основании поступивших обращений от членских профсоюзных организаций и ветеранов профсоюзного движения на должность председателя ФПРК был выдвинут единый кандидат – Сатыбалды Даулеталин, до сегодняшнего дня занимавший пост первого заместителя председателя Федерации профсоюзов РК. (…) По результатам голосования кандидатура Сатыбалды Даулеталина поддержана большинством голосов (57 – за, три – воздержались, 0 – против) членов генерального совета», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации профсоюзов РК.

Отмечается, что впервые за много лет ФПРК возглавил представитель из профсоюзной среды – вновь избранный председатель осуществляет трудовую деятельность в Федерации профсоюзов с 2015 года.

Как сообщается, в связи с чрезвычайным положением (ЧП) в стране, впервые рассмотрение повестки дня генерального совета прошло в дистанционном режиме.

В федерации напомнили, что ранее в соответствии с повесткой дня членами генерального совета принято решение об освобождении Тугжанова Ералы Лукпановича от должности председателя Федерации профсоюзов РК в связи с переходом на другую работу.

«В ходе заседания рассмотрены также вопросы о прекращении полномочий члена генерального совета ФПРК Кабдулова Т.Б. и подтверждении полномочий членов генерального совета ФПРК Казахстан – председателя ОО «Казахстанский нефтегазовый отраслевой профессиональный союз» Мустафиной Е.Е., председателя ОО «Отраслевой профессиональный союз угольщиков «Казуглепроф» Миргаязова М.В.» — следует из сообщения.

Напомним, Сатыбалды Даулеталин до нового назначения с октября 2019 года занимал должность первого заместителя председателя Федерации профсоюзов (исполняющий обязанности председателя Федерации профсоюзов согласно распоряжению №11-п от 11 февраля 2020 года), ранее с февраля 2016 года по октябрь 2019 года был директором департамента социально-экономической защиты и трудовой инспекции Федерации профсоюзов РК, еще ранее с ноября 2015 года по февраль 2016 года – председателем Локального профсоюза «Ынтымак» работников организаций системы Федерации профсоюзов.