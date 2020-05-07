Нур-Султан. 7 мая. КазТАГ – Ученые Израиля и Нидерландов заявили о прогрессе при создании вакцины от коронавируса, сообщает оперативный штаб государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане.

«Эпидемиологи из Израиля и Нидерландов заявили, что приблизились к созданию вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Они сообщили, что у них получилось выявить антитела, способные нейтрализовать коронавирус, уничтожая его шиповидный белок, благодаря которому вирус проникает в клетки организма человека», — говорится в официальном сообщении в четверг.

Как подтверждение приводится факт, что в Израиле ситуация с коронавирусом значительно улучшилась. С каждым днем число новых случаев заражения в этой стране становится все меньше.