Алматы. 7 мая. КазТАГ – Какие объекты подвергнут дезинфекции в Алматы 7 мая, сообщили в пресс-службе акима города.

В частности, представлен график дезинфекции многоэтажных жилых домов, детских и спортивных площадок в Алматы на четверг.

По Алмалинскому району: Квадрат улиц Абая-Назарбаева-Райымбека- Сейфуллина-Байтурсынова.

По Алатаускому району: Самгау, Алмалы, Алатау сити, Зердели, 13 терр., 14 терр.

По Ауэзовскому району: пр. Райымбека, ул. Саина, Жубанова, Кабдолова, Алтынсарина, мкрн. 1,2,3,4,5,6,7,12, Сайран, ул. Утеген батыра, Толе би, мкрн. Тастак 1.

По Бостандыкскому району: квадрат улиц пр. Аль-Фараби — пр. Назарбаева — пр. Абая — ул. Жарокова.

По Жетысускому району: квадрат улиц Райымбека — Жетысуская — Рыскулова — Кудерина

По Медеускому району: мкрн. Самал 1,2,3, Достык 128,132,138,160, 162,158, квадрат улиц Толе-би — Назарбаева — Макатаева — Каирбекова. Квадрат улиц Каирбекова-Макатаева до Малая Алматинка до Толе би ЖК Восточный парк.

По Наурызбайскому району: ЖК Хан-Тенгри, ЖК Аль-Фараби, мкрн. Рахат (ул. Арыстанбаб, Кокдала, Култобе), Мкрн. Каргалы (ул. Байдаулет, Райан, Редько), мкрн. Курамыс (ул. Сейдимбек)

По Турксибскому району: Жулдыз-1, Жулдыз-2, Дунентаева, Алтай, Алтай-1, Алтай-2, Наманганская, Гризодубова, Захарова, Беринга, Аэропорт, Майлина, Закарпатская, Ахметова, Огарева, Монтажная, Нижняя Пятилетка, Бекмаханова, Спасская, К.Цеткин, Земнухова.