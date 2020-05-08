Актау. 8 мая. КазТАГ — Акцию «Бессмертный полк» в видеоформате провели в Мангистауской области, сообщает polisia.kz.

«В связи с отменой всех массовых, праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-летию Победы, ежегодная акция «Бессмертный полк» была проведена в видеоформате. Сотрудники подразделений департамента УИС по Мангистауской области с гордостью приняли участие в акции и подготовили видео, в котором рассказывают о своих родственниках – ветеранах Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении в пятницу.

Напомним, в Казахстане в честь Дня защитника Отечества и Победы в Великой Отечественной войне ежегодно проводились праздничные мероприятия, в том числе концерты, церемония возложения «гирлянд Славы», марш благодарных потомков «Жаужүрек полк – Бессмертный полк», а также запуск праздничных фейерверков. Однако в 2020 году все массовые мероприятия по стране отменены из-за пандемии коронавируса.

В 2020 году человечество отмечает 75-летие Победы в ВОВ.