Нур-Султан. 8 мая. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в пятницу в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте – дождь, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +8+10.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +10+12.

В Шымкенте переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Температура днем +26+28, ночью +15+17.