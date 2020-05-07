Более $5 млн перечислил российский бизнесмен пострадавшим сельчанам Туркестанской области

Алматы. 7 мая. КазТАГ – Более $5 млн перечислил российский предприниматель Алишер Усманов в помощь сельчанам Туркестанской области, сообщает пресс-служба акимата региона.

«Российский предприниматель Алишер Усманов перечислил на счет корпоративного фонда социального развития «Туркестан» $5 млн. 202 тыс. пострадавшим 30420 эвакуированным гражданам в результате наводнения Мактааральского района. Эти средства будут перечислены на 5202 лицевых счета глав семей пострадавших граждан», — говорится в сообщении в четверг.

Ранее сообщалось, в пяти селах Мактааральского района Туркестанской области было подтоплено 845 домов.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил помочь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы жителям казахстанских сел. Также сообщалось, что власти Туркестанской области дали предварительную оценку ущерба от наводнения.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области. Позднее в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК собщили, что временные дамбы и три коллектора установили вокруг сел Туркестанской области.

5 мая стало известно, что эвакуированные жители семи населенных пунктов Туркестанской области стали возвращаться домой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров оказать всемерную материальную помощь пострадавшим от прорыва узбекской дамбы.

6 мая Узбекистаном была направлена техника и специалисты в помощь подтопленным селам Казахстана.

Также 6 мая в пресс-службе премьер-министра РК сообщили, что жителям выплатят по Т100 тыс.