Нур-Султан. 10 мая. КазТАГ — Уберут ли блокпосты в Нур-Султане 11 мая, рассказали в пресс-службе акимата столицы.

«Блокпосты в столице с 11 мая открываться не будут. 11 мая столица будет жить в своем прежнем режиме карантина, потому что карантин пока не снят. Это значит, что разрешается деятельность только тех предприятий, кому дали послабления. Блокпосты пока не убирают», — говорится в сообщении на Telegram-канале coronavirus2020.kz со ссылкой на акимат Нур-Султана в воскресенье.

Также сообщается, что общественный транспорт в столице 11 мая не будет запущен.