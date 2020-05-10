Бекшин рекомендует соблюдать карантинные меры даже после завершения режима ЧП

Алматы. 10 мая. КазТАГ — Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рекомендует соблюдать карантинные меры даже после завершения режима чрезвычайного положения (ЧП), сообщается Telegram-канале coronavirus2020.kz.

«Жителям Алматы рекомендуется продолжать носить маски и пользоваться дезинфекционными и антисептическими средствами для личной профилактики и безопасности. Все разработанные мероприятия сохраняются. Даже если режим ЧП будет отменен, то ограничительные и санитарно-эпидемиологические мероприятия необходимо соблюдать. Я считаю это необходимостью, поскольку заболеваемость коронавирусной инфекцией еще не завершилась», — сказал Бекшин в воскресенье.

Также он отметил, что «горожанам рекомендуется ограничить посещение мест массового скопления людей».

«При посещении магазинов, парикмахерских, химчисток и так дале соблюдать социальную дистанцию, а также требовать от работников соблюдения простых правил гигиены. Не надо создавать искусственную очередь, нужно соблюдать правило предварительной записи», — подчеркнул Бекшин.

Ранее Бекшин сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом по Алматы уже пройден. По его словам, блокпосты по периметру Алматы будут функционировать даже при снятии режима ЧП 11 мая.

В свою очередь руководитель управления общественного здоровья (УОЗ) Алматы Тлеухан Абилдаев заверил, что в городе только 2% пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.