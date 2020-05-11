Антидопинговый центр возобновляет тестирование спортсменов в Казахстане

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Алматы. 11 мая. КазТАГ – Казахский Национальный антидопинговый центр возобновляет тестирование спортсменов после завершения режима ЧП, сообщает Olympic.kz.

«На время строгого карантина данная процедура была приостановлена. Однако с сегодняшнего дня, 11 мая, взятие проб у представителей сборной Казахстана возобновляется. Отмечается, что при проведении тестирования в условиях нынешней ситуации инспекторами допинг-контроля будут соблюдаться все правила для обеспечения безопасности атлетов», — говорится в сообщении в понедельник.

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