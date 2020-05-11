Кызылорда. 11 мая. КазТАГ – Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин возглавил Ледовый дворец в Кызылорде, сообщает пресс-служба городского акимата.

«Известный тяжелоатлет Илья Ильин назначен директором комплекса «Мұз айдыны» в Кызылорде», — говорится в сообщении в понедельник.

«Я рассчитывал на участие в Олимпийских играх в Токио. Однако главное спортивное мероприятие планеты перенесено на поздний срок. Поэтому я завершил спортивную карьеру. Теперь я намерен продолжить работу в этой сфере. Я намерен разносторонне освоить навыки спортивного менеджмента. В будущем, может, займусь тренерской работой. Это покажет время. Сейчас моя главная задача — проявить себя в новой профессии», — заявил Ильин.

Илья Ильин родился 24 мая 1988 года в Кызылорде. Он является чемпионом мира 2005, 2006, 2011, 2014 гг. Был участником двух Олимпиад.