Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – На что власти Казахстана хотят потратить почти Т6 трлн, сообщил первый вице-премьер – министр финансов Алихан Смаилов.

«На реализацию антикризисных мер, связанных с коронавирусом и снижением мировой деловой активности, правительством направляется в целом Т5,9 трлн. Из них за счет республиканского бюджета – Т3,4 трлн и внебюджетных средств – Т2,5 трлн. Расходы направлены на увеличение занятости, ежемесячные выплаты по потере доходов, социальные выплаты, жилищное строительство, компенсацию потерь налоговых доходов бюджета и другие направления по поручениям главы государства», — сообщил Смаилов на брифинге в понедельник.

В частности, на финансирование дорожной карты занятости предусмотрено Т1 трлн, из них за счет средств республиканского бюджете – Т300 млрд (внебюджетных средств – Т700 млрд). В рамках данных средств в регионах, по словам главы минфина, будут реализованы инфраструктурные проекты и создано 255 тыс. рабочих мест.

«На льготное кредитование оборотного капитала субъектов бизнеса под 8% и расширение льготного кредитования инвестиционных проектов под 6% годовых по программе «Экономика простых вещей» предусмотрено Т1 трлн за счет привлеченных внебюджетных средств», — добавил первый замглавы кабмина.

Порядка 4,5 млн человек в течение двух месяцев, добавил он, получают выплаты по потере дохода в размере 1 МЗП или 42500 тенге.

«На эти цели предусмотрено порядка Т370 млрд из Государственного фонда соцстрахования», — сказал министр финансов.

Для жилищного строительства дополнительно будет привлечено с фондового рынка Т390 млрд, «чтобы довести объемы строительства жилья в стране до 15 млн кв.м».

«На компенсацию потерь налоговых доходов республиканского бюджета и соответственно для исполнения всех социальных обязательств государства выделено Т1,7 трлн. На компенсацию потерь местных бюджетов, в связи с предоставлением освобождения от уплаты налогов и сборов по фонду оплаты труда для субъектов МСБ и крупного бизнеса в пострадавших секторах экономки, предусмотрено Т237 млрд. Т313 млрд пойдут на дополнительную индексацию до 10% социальных выплат (пенсий, пособий, адресной социальной помощи), повышение стипендий и возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг», — заявил Смаилов.

На расширение госпрограмм развития АПК, «Енбек», «Дорожная карта бизнеса», «Ауыл – Ел бесігі», по его словам, предусмотрено Т240 млрд (субсидирование агропромышленного комплекса – Т50 млрд; развитие рынка труда в рамках госпрограммы «Енбек» – Т50 млрд; субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса – 2025» – Т84,5 млрд; развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» – Т55 млрд).

«На проведение противоэпидемиологических мероприятий предусмотрено Т125 млрд, в том числе доплаты медицинским и другим работникам, обеспечение продуктово-бытовыми наборами уязвимых слоев населения и другие. Дополнительные расходы направлены на поддержку граждан и экономики, в том числе на реализацию поручений главы государства – Т575 млрд. В рамках данных средств предусмотрены расходы бюджета в связи с ростом обменного курса, расходы на завершение проблемных объектов долевого строительства в Нур-Султане и другие приоритетные задачи», — заключил Смаилов.