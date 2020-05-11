Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Тепловиков Талдыкоргана и Капшагая обязали снизить тарифы из-за необоснованных доходов, сообщает пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК.

«Департаментом комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по Алматинской области проведен анализ по исполнению тарифных смет и инвестиционной программы за 2019 год ГКП «Талдыкоргантеплосервис» и ГКП «Капшагайжылу». По итогам анализа сумма необоснованного дохода с учетом ставки рефинансирования для ГКП «Талдыкоргантеплосервис» составила Т42 069 913,81», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, приказом департамента от 11 мая 2020 года для ГКП «Талдыкоргантеплосервис» утвержден временный компенсирующий тариф в размере 6 326,23 тенге/Гкал на один год, то есть снижение составило 1,34%, с вводом в действие с 1 июля 2020 г.

«Сумма необоснованного дохода с учетом ставки рефинансирования для ГКП «Капшагайжылу» составила Т883 339 912,00. В этой связи, приказом департамента от 31 марта 2020 г. для ГКП «Капшагайжылу» утвержден временный компенсирующий тариф в размере 3 161,03 тенге/Гкал на три года, а именно снижение составило 33,66%, с вводом в действие с 1 мая 2020 г.», — резюмируется в сообщении.