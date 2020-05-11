Отмена ПЦР-тестов для авиарейсов связана с завершением масштабного скрининга – Тугжанов

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Отмена ПЦР-тестов для внутренних авиаперелетов связана с завершением масштабного скрининга в Казахстане, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«Определенную общественную дискуссию вызвал вопрос сдачи ПЦР-теста для внутренних авиаперелетов. С сегодняшнего дня это требование полностью отменено. Это вызвано тем, что завершается масштабный скрининг по стране. Сегодня проведено около 400 тыс. тестов на коронавирус. Это позволило выявить объективное состояние дел и принять все необходимые меры по лечению казахстанцев», — сказал Тугжанов на брифинге в понедельник.

Ранее сообщалось, что справки по коронавирусу отменили в сфере авиационных перелетов в Казахстане, соответствующие поправки внесены в постановление главного санитарного врача на транспорте.