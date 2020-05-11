Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил максимально проводить совещания в дистанционном формате.

«Важнейшим направлением стратегического плана страны станут преобразования системы государственного управления. Новые подходы будут внедряться, в том числе и в соответствии с постпандемическим переосмыслением обстановки. Успешно реализованный удаленный формат работы показал востребованность и адекватность применения современных технологий при принятии важных государственных решений. Предлагаю в качестве устоявшегося новшества максимально проводить совещания и заседания правительства, министерств, акиматов в дистанционном формате», — сказал Токаев в понедельник на итоговом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане.

По его словам, следует исключить ненужные процедуры, согласования, совещания, пустую трату времени и средств.

«Эта практика изжила себя. Решения нужно принимать быстро, и, самое главное, выполнять их. Важно сохранить определенный заряд инициативности, принятия ответственности на себя и в поствирусный период. Нам нужен обновленный эффективный и компактный госаппарат, быстро и оперативно принимающий решения в ответ на изменение обстановки», — пояснил глава государства.

Он отметил, что продолжится реформа государственных институтов развития.

«В рамках реализации моего послания народу реформирование их структуры, уточнение целей и задач, наконец, началось. Предстоит до конца решить вопросы дублирования ряда функций, вопросы дальнейшей приватизации, доступа отечественных предпринимателей к закупкам квазигоссектора. Следует переосмыслить суть концепции электронного правительства, полностью вывести в режим онлайн операции по получению консультаций, справок, подачи заявлений, а язык egov сделать простым и понятным для населения», — добавил президент.

Как отметил глава государства, «общение между бизнесом и государством полностью перейдет в цифровой формат и станет бесконтактным».

«Для этого будет завершена оцифровка всего процесса получения государственных услуг и мер поддержки. Важно придать новый импульс всем процессам цифровизации экономики и общества», — заключил Токаев.