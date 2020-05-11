Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Посевная массово стартует в Казахстане 15 мая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«Посевная массово стартует в Казахстане 15 мая», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как уточнил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, на сегодняшний день в южных регионах Казахстана аграрии засеяли 70% площадей.

«В трех зерносеющих регионах – Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях – завершилась работа по влагозадержанию, ведется предпосевная обработка почвы», — сказал Сапаров.