Посевная массово стартует в Казахстане 15 мая

Новости 62 0
Чехия встретила коронавиурс цивилизованно Чехия встретила коронавиурс цивилизованно
1791

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Посевная массово стартует в Казахстане 15 мая, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«Посевная массово стартует в Казахстане 15 мая», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Как уточнил первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, на сегодняшний день в южных регионах Казахстана аграрии засеяли 70% площадей.

«В трех зерносеющих регионах – Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях – завершилась работа по влагозадержанию, ведется предпосевная обработка почвы», — сказал Сапаров.

Похожие материалы:

  1. Алгоритм пропуска фермеров через блокпосты доведен до акиматов
  2. Более 124 тыс. ветеранов получат единовременные выплаты к 9 мая в Казахстане
  3. Как казахстанцы отдохнут на День защитника Отечества и День Победы
  4. 361 предприятие может получить господдержку в Казахстане
  5. 452 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

Новости партнеров

Загрузка...