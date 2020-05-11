«Консервативным» апрельский вариант республиканского бюджета назвал первый вице-премьер РК

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. «Консервативным» апрельский вариант республиканского бюджета назвал первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«В связи с пандемией коронавируса, снижением деловой активности, падением цен и спроса на нефть и металлы, режимом ЧП и карантинными мероприятиями нам пришлось скорректировать прогнозы социально-экономического развития, в апреле был пересмотрен бюджет. Этот прогноз является консервативным, чтобы готовиться к худшему, надеясь на лучшее», — сказал Смаилов на брифинге в понедельник.

Так, по его словам, при корректировке бюджета номинальный ВВП был снижен на Т4,8 трлн. до Т69,7 трлн., цена на нефть снижена с $55 до $20 за баррель, среднерасчетный курс доллара повышен до Т440, коридор инфляции увеличен до 9%-11%.

«Поступления в бюджет запланированы в размере Т11,8 трлн. с увеличением на Т516 млрд, расходы — Т14,3 трлн. с увеличением на Т1,4 трлн., дефицит – Т2,4 трлн., 3,5% к ВВП. Основной задачей корректировки бюджета была поддержка занятости, доходов населения, поддержка бизнеса, обеспечение его сбалансированности. Будем смотреть, будет ли необходимость по итогам полугодия и девяти месяцев бюджет уточнять еще раз», — добавил Смаилов.