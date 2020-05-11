Режим карантина в Алматы сохранится до особого распоряжения – оперштаб

Алматы. 11 мая. КазТАГ – Режим карантина в Алматы сохранится до особого распоряжения, сообщает оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) при акимате города.

«Режим карантина на территории мегаполиса сохраняется. Так, ограничительные меры, предусмотренные в рамках режима карантина, продолжаются, в частности с 11 мая включительно и до особого распоряжения штаба. Работа блокпостов по периметру города осуществляется в прежнем усиленном режиме», — говорится в распространенном сообщении.

Передвигаться по городу при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм безопасности разрешено исключительно сотрудникам и работникам разрешенных решениями штаба предприятий и организаций, а именно по следующим видам деятельности:

— государственные и правоохранительные органы;

— коммунальные службы;

— промышленность;

— строительство;

— проектные организации;

— агентства недвижимости;

— ЦОН (для обслуживания юридических лиц);

— нотариусы;

— адвокатура;

— продовольственные магазины и рынки;

— кафе и рестораны (на вынос);

— медицинские клиники;

— стоматология;

— лаборатории;

— аптеки;

— транспорт и логистика;

— дистрибуция;

— АЗС;

— онлайн-доставка;

— банки второго уровня и другие финансовые организации (до 50%);

— страхование;

— ломбарды;

— профессиональные услуги для бизнеса (консалтинг, аудит и бухгалтерские услуги);

— информационно-коммуникационные технологии;

— непродовольственные магазины общей площадью до 500 кв. м;

— СТО, автомойки и шиномонтажные;

— парикмахерские;

— фотосалоны;

— цветочные павильоны;

— химчистки (прачечные);

— ремонт техники и ремонт обуви;

— издательские дома;

— обменные пункты;

— ветеринарные службы.

Режим работы общественного транспорта остается без изменений (с 06.00 до 19.00).

Напомним, 11 мая режим ЧП в Казахстане был завершен.