Режим карантина в Алматы сохранится до особого распоряжения – оперштаб

Алматы. 11 мая. КазТАГ – Режим карантина в Алматы сохранится до особого распоряжения, сообщает оперативный штаб по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) при акимате города.
«Режим карантина на территории мегаполиса сохраняется. Так, ограничительные меры, предусмотренные в рамках режима карантина, продолжаются, в частности с 11 мая включительно и до особого распоряжения штаба. Работа блокпостов по периметру города осуществляется в прежнем усиленном режиме», — говорится в распространенном сообщении.
Передвигаться по городу при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм безопасности разрешено исключительно сотрудникам и работникам разрешенных решениями штаба предприятий и организаций, а именно по следующим видам деятельности:
— государственные и правоохранительные органы;
— коммунальные службы;
— промышленность;
— строительство;
— проектные организации;
— агентства недвижимости;
— ЦОН (для обслуживания юридических лиц);
— нотариусы;
— адвокатура;
— продовольственные магазины и рынки;
— кафе и рестораны (на вынос);
— медицинские клиники;
— стоматология;
— лаборатории;
— аптеки;
— транспорт и логистика;
— дистрибуция;
— АЗС;
— онлайн-доставка;
— банки второго уровня и другие финансовые организации (до 50%);
— страхование;
— ломбарды;
— профессиональные услуги для бизнеса (консалтинг, аудит и бухгалтерские услуги);
— информационно-коммуникационные технологии;
— непродовольственные магазины общей площадью до 500 кв. м;
— СТО, автомойки и шиномонтажные;
— парикмахерские;
— фотосалоны;
— цветочные павильоны;
— химчистки (прачечные);
— ремонт техники и ремонт обуви;
— издательские дома;
— обменные пункты;
— ветеринарные службы.
Режим работы общественного транспорта остается без изменений (с 06.00 до 19.00).
Напомним, 11 мая режим ЧП в Казахстане был завершен.